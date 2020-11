Verein aus Glehn : Ein schwieriges Jahr für die Kinder- und Familienhilfe Namibia

Korschenbroich Die Corona-Pandemie macht dem Verein zu schaffen. Eine afrikanische Partnerschule muss bereits schließen, auch an anderen Stellen fehlt das Geld. Es gab jedoch auch eine positive Nachricht.

Das weltweit grassierende Corona-Virus hat dramatische Auswirkungen auf die Arbeit des Vereins Kinder- und Familienhilfe Namibia aus Glehn. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich, die der Vorsitzende Norbert Rothausen am Sonntagabend nunmehr notgedrungen in digitaler Form als Zoom-Konferenz abhielt.

Die Hiobsbotschaft kam von der Talitha-Kumi-Schule, die der Verein unterstützt. Wegen der Pandemie, die in Namibia weitaus mehr Arbeitslosigkeit, Geldmangel und auch Hunger als hierzulande verursacht, musste der Schulbetrieb zunächst unterbrochen und jetzt sogar eingestellt werden. „Zum Jahresende wird die Schule geschlossen“, berichtete Rothausen betroffen. In einem Brief hatte Francis Strauss die Situation vor Ort geschildert. Nur noch 40 Kinder seien in der Lage, zum Unterricht zu kommen, die Mindestgröße einer Schule liege bei 45, deshalb sei der Schließungsbeschluss ergangen. Sie hofft, dass alle Lehrer und Schüler eine neue Bleibe finden werden.