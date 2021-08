Pandemie in Korschenbroich : Zwei Corona-Fälle – Kita-Gruppe muss in Quarantäne

Zwei Corona-Fälle – Kita-Gruppe muss in Quarantäne

Pandemie in Korschenbroich

Der Kindergarten "Auf den Kempen" in Kleinenbroich Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz

Korschenbroich Zwei Kinder der Kita „Auf den Kempen“ sind an Covid-19 erkrankt. Weil die Kinder auch im Familienzentrum Pesch waren, wurden dort am Freitag vorsorglich 48 Personen getestet. Das sind die Infos aus dem Gesundheitsamt im Rhein-Kreis Neuss.

Die Kita „Auf den Kempen“ hat aktuell mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Wie der Rhein-Kreis Neuss am Sonntagnachmittag bestätigte, wurden in der städtischen Kita in Kleinenbroich zwei Kinder positiv auf Covid-19 getestet. Nach Angaben des Gesundheitsamts hatten sie auch typische Krankheitssymptome.