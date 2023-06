Übergangswohnheim für Flüchtlinge in Korschenbroich Containeranlage in Pesch bezugsfertig

Das neue Übergangswohnheim für Flüchtlinge in Pesch ist fertiggestellt. Bereits in dieser und in der kommenden Woche werden die ersten Flüchtlinge, die bislang im Hallensportzentrum untergebracht waren, in die Containeranlage Weißer Weg umziehen. Das kündigte Petra Köhnen, Leiterin des Sozialamts, bei einem Besichtigungstermin der neuen Unterkunft an.