Bis 15. Dezember weitere 25 Menschen in Korschenbroich Container für Flüchtlinge angekommen

Noch Mitte November hatte der Beigeordnete Thomas Dückers im Bildungsausschuss die Hoffnung geäußert, dass sich die Zuweisungen von Flüchtlingen zu stabilisieren scheinen. Doch inzwischen weiß die Stadt, dass bis zum 15. Dezember weitere 25 Menschen in Korschenbroich untergebracht werden müssen. Bereits jetzt leben 624 Geflüchtete in städtischen Unterkünften. Um zusätzliche Kapazitäten zu haben, arbeitet die Verwaltung aktuell an drei Adressen gleichzeitig: An Container-Unterkünften an der Straße „Weißer Weg“ in Pesch, am Umbau eines leer stehenden Trakts des Seniorenhauses an der Freiheitsstraße sowie an der Nutzung der Turnhalle als Notunterkunft an der Johannes-Büchner-Straße in Glehn. Insgesamt entsteht neuer Platz für 150 Menschen.