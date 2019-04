Auftritt im Forum der Realschule Kleinenbroich : Osan Yaran spielt Gag-Doppelpass mit dem Publikum

Comedian Osan Yaran war zu Gast in Kleinenbroich. Foto: Jürgen Körting

Kleinnenbroich Der 32 Jahre alte Comedian aus Berlin hat türkische Wurzeln und hat in seinem Programm die deutsch-türkische Integration zum Thema. Das Publikum in der Realschule Kleinenbroich gewann er direkt zu Beginn für sich.

„Es ist mir eine Ehre, hier in Kleinenbroich zu sein“ – und schon gab es Applaus. Der galt dem richtigen Umgang mit dem Dehnungs-I. Mit der richtigen Aussprache kann man in der Aula der Realschule in Kleinenbroich schon punkten, und die hatte Osan Yaran offenbar gut geübt – wenn er sich dann auch im Bemühen, es unbedingt richtig zu machen, gelegentlich versprach, was das Publikum mit belustigten Buh-Rufe registrierte.

Seit wenigen Jahren erst ist die Comedy im Kulturprogramm der Stadt Korschenbroich verankert. Am Freitagabend machte der Newcomer Osan Yaran den Auftakt mit seinem Soloprogramm „Ostmane – Integration gelungen“. Es ist sein erstes Soloprogramm. Erst seit Anfang 2018 ist Yaran hauptberuflicher Comedian. Vorher war er Comedian in Teilzeit, Lidl-Filialleiter in Vollzeit.

Comedy hat er immer schon gemacht. Er gewann den „Nürnberger Comedy Slam“, den „Hamburger Comedy Pokal“ und beim „NDR Comedy Contest“. Seit 2017 moderiert er den „Quatsch Comedy Club“. Yaran kündigte an, bald auch ein eigenes Format im Fernsehen zu bekommen, „leider auf RTL – ich wäre auch lieber im ZDF oder ARD“.

Yaran ist vor 32 Jahren in Berlin geboren und hat durch seine Eltern feste türkische Wurzeln, die in Berliner Boden sprießen. Diese Wurzeln ziehen sich durch seine Comedy: deutsch-türkische Integration, Religion und Erziehung sind die Themen, mit denen Yaran spielt.

Was unterscheidet ihn von den zahllosen Comedians auf den Bühnen der Städte? Es mag diese Mischung aus Melancholie und Witz sein, die sein Programm prägt. Er springt zwischen Nachdenklichem und Witzigem hin und her. Fürs Nachdenkliche bietet die Politik und die nicht gelungene Integration von Menschen mit Migrationshintergrund reichlich Anlass. Aber auch die eigene gescheiterte Ehe mit allen Folgen baut Yaran ein. Und dann wieder albert er über Tinder, die „neue“ Sprache bei Verabredungen, über unnötige whattsapp-Gruppen-Kommentare, über die übertriebene Pünktlichkeit der Deutschen.

Was ihn noch unterscheidet: die Einbeziehung des Publikums. „Ich werd‘ alles geben, wenn’s nicht funktioniert, liegt es an Euch“, mit diesen Worten gibt er den Ball an das Publikum. Dass sich ein Alleinunterhalter am Anfang warm spielt und das Publikum befragt, kennt man. Bei Yaran zieht es sich durch sein 90-minütiges Programm: Er fragt nach, spricht Gäste an, merkt sich ihren Namen, kommt auf ihre Antworten im Verlauf des Abends zurück, macht seine Gags – aber nie auf die Kosten der Gäste.

Manch einen Gag liefert das Publikum selbst, Yaran braucht ihn nur aufzugreifen. Und das kann er. Bei einem relativ überschaubaren Publikum von gut 100 Gästen klappt das prima und sorgt für eine fast familiäre Atmosphäre.