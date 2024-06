Was zum Lachen in Korschenbroich Comedian Boris Stijelja nimmt sich selbstironisch auf die Schippe

Am Ende des Abends war Boris Stijelja begeistert: „Ihr wart ein großartiges Publikum“, rief er den gut 30 Gästen in der Realschule Korschenbroich zu. Stijelja ist hier kein Unbekannter: Er gab schon vor fünf Jahren ein Gastspiel.

Die Eröffnung der Fußballeuropameisterschaft mit deutscher Beteiligung am selben Abend schien eine starke Gegnerin zu sein. Stijelja ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Ihm sei es egal, ob 30 oder 300 Besucher seine Show sähen, so der kroatisch-deutsche Komiker. Dass die Zahl der Gäste ungewöhnlich klein war, führte zu einer fast intimen Atmosphäre. Es war, als ob Stijelja zu Besuch bei Freunden sei und einfach mal ein wenig aus seinem Leben plauderte. Er nahm die Gäste – soweit er sie durch die Beleuchtung sehen konnte – ins Visier, fragte sie nach dem Namen, sprach „Moni“, „Kati“ und ihren Begleiter oder eine im Publikum sitzende Kroatin gerne an. Dies tat er auf dem schmalen Grat zwischen frech und sympathisch-zugewandt.