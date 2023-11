Pläne für den Ortskern von Korschenbroich „Ich bin gegen eine Einbahnstraße an der Steinstraße“

Diese Aussage konkretisiert er nach einer Vorstandssitzung des Cityrings Korschenbroich am Montagabend. „Die Einzelhandelsgemeinschaft fordert, den Verkehr in den Ort in beiden Richtungen beizubehalten“, sagt er nun gegenüber unserer Redaktion und ergänzt: „Alle, die Geschäfte im Ort haben, sind nicht mit einer Einbahnstraßenregelung an der Steinstraße und an der Sebastianusstraße einverstanden.“ Eine Einschränkung des Individualverkehrs werde zu Umsatzeinbrüchen führen, so Eßer. Bereits jetzt schon sei „durch das ‚Baustellenchaos‘ und der damit einhergehenden schlechten Erreichbarkeit der Geschäfte ein deutlicher Umsatzrückgang zu verzeichnen“, kritisiert er weiter. Aus der Mühlenstraße eine Einbahnstraße zu machen, befürworte der Cityring aufgrund der engen Straße.