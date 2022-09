32. City-Lauf in Korschenbroich : Laufen mit einem Marathonmeister

Korschenbroich Mit dem City-Lauf erfüllt die Stadt am Sonntag einen großen Nachholbedarf – die Veranstaltung hat zuletzt vor drei Jahren stattgefunden. In diesem Jahr läuft ein besonderer Sportler mit. Aber auch für ein buntes Rahmenprogramm ist gesorgt.

„Die ganze Stadt ist in Bewegung“, sagte Markus Bresser. Er erlebt den Lauf zum ersten Mal als City-Lauf-Geschäftsführer in der Praxis. Vor zwei Jahren kam er ins Amt, plante den Lauf in der Theorie und organisierte virtuelle Läufe am Computer. Nun aber geht es auf die Straßen der Stadt, was Bresser besonders freut. Denn es gebe ein breites Spektrum an Läufen. Besonders gespannt sei er natürlich, wenn die Profis an den Start gehen. Dazu haben sich 43 Läufer angemeldet, elf Frauen und 32 Männer, wie Hans-Peter Walther informierte. Er hat viele Jahre den City-Lauf organisiert und macht dies nun auch in seinem Ruhestand. „Beim City-Lauf haben sich insgesamt 2458 Läufer angemeldet“, sagte Walther. Das seien weniger als in den vergangenen Jahren, als man 2014 auch schon mal mehr als 4000 Läufer in Korschenbroich erleben durfte. „Der Herbst ist kein so guter Moment wie der Frühling“, sagte Walther. So fehlten etwa Teilnehmer aus den Unternehmen. Dennoch gebe es am Sonntag besondere Läufer. So werde etwa der deutsche Marathonmeister Hendrik Pfeiffer an den Start gehen.