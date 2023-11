Chorgemeinschaft aus Herrenshoff und Pesch Mal mehr Blues, mal mehr Drive bei Cäcilienmesse

Der 68-Jährige fühlt sich gut unterstützt durch den Vorgänger-Vorstand, lobt etwa den starken Einsatz von Klaus Kasseck und dessen Frau Ursula. Bommes betont das ausgewogene Stimmenverhältnis von aktuell 34 Aktiven, davon 15 Männer. Deren Anzahl sei in einer Zeit, in der es oft Klagen über mangelnde Männerpräsenz in gemischten Chören gebe, erfreulich gut. Zurzeit bereitet sich die Chorgemeinschaft auf die musikalische Gestaltung der Messe zum Cäcilienfest vor.