Serie Chöre in Korschenbroich : „Hast Du Töne?“ achtet auf jeden Ton

Korschenbroich Der vor 15 Jahren gegründete Chor aus Korschenbroich bietet ein breites Spektrum der Kirchenmusik – vom Gospel bis zum neuen geistlichen Liedgut.

Dominik Lorenz stoppt ganz kurz. „Können wir auf dem Ton stehen bleiben“, bittet der Chorleiter. „Ja, jetzt ist es besser“. Dem nicht absoluten Gehör klang eigentlich schon vorher perfekt, was der GdG-Chor „Hast Du Töne?“ in Pesch gerade sang. „Risen Lord“ wird gesungen, es folgen „Blessed assurence“, „He is my savior he is my friend“ und „Seht der Stein ist weggerückt“ – Letztere sind alle neu im Programm.