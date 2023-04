Ferienaktion in Korschenbroich Chaotische Eiersuche mit verwirrenden Fragen

Der 13-jährige Vincent hat schon in den vergangenen Tagen an den Aktionen der Ferienfreizeit teilgenommen und sagte: „Das hat mir alles schon sehr gut gefallen.“ Gewonnen hat die Ostereiersuche am Ende die Gruppe, die als erstes bei der letzten Zahl des Spielfeldes ankam. Die Gewinnergruppe erhielt Gutscheine für das Eiscafé Destro. Doch natürlich ging niemand mit leeren Händen nach Hause: „Für die anderen gibt es Osterschokolade“, sagte Westerholz.