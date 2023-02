Antrag für den Haushalt 2023 in Korschenbroich CDU und SPD fordern mehr Stellen beim Ordnungsdienst

Neben einer Aufstockung des kommunalen Ordnungsdienstes wird auch der zweite Antrag von SPD und CDU direkte Auswirkungen auf den Haushalt haben, sofern er beschlossen werden sollte. Die beiden Fraktionen fordern die Sanierung der Straße „Am Waldfriedhof“. Die Kalkulation von etwa 890.000 Euro soll in den Haushalt eingestellt werden, um die Straße im Bereich zwischen Myllendonker Straße und Einmündung in die Industriestraße instandsetzen zu können. Die Straße sei in desolatem Zustand, so Siegers. Daher sei es dringend nötig, sie zu sanieren. Je nach Witterung sei sie in ihrem derzeitigen Zustand aus Richtung Myllendonker Straße kaum noch gefahrlos begeh- oder befahrbar, lautet die Begründung des Antrags.