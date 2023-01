Veranstaltung in Korschenbroich Tafelrunde der CDU zwischen Krisen und Zuversicht

Der Korschenbroicher CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling zitierte den evangelischen Theologen und Widerstandskämpfer im Dritten Reich, Dietrich Bonhoeffer: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ Zeilen, die Bonhoeffer kurz vor seiner Hinrichtung an seine Verlobte geschrieben hatte. „Die Bonhoeffers von heute sitzen in den Folterkellern im Iran und in den Luftschutzbunkern in der Ukraine“, so Heveling.