Stimmen von Politikern nach der EU-Wahl CDU in Korschenbroich holt die meisten Stimmen kreisweit

Ansgar Heveling, CDU-Bundestagsabgeordneter, ist zufrieden, dass die CDU in Korschenbroich sogar den Spitzenplatz im Rhein-Kreis Neuss einnehme. Die Ergebnisse motivierten für die Kommunalwahl, „damit auch 2025 christdemokratische Politik im Rhein-Kreis Neuss und in Korschenbroich an der Spitze bleibt“. Dass die AfD wie in drei anderen Städten kreisweit auch in Korschenbroich einstellig geblieben sei, bezeichnet Heveling als „erfreulich“ und fügt hinzu: „Bei uns braucht bürgerliche Politik keine Alternative.“