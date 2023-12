Politik in Korschenbroich CDU in Glehn bestätigt ihren Vorstand

Die Christdemokraten blickten auch auf das vergangene Jahr zurück. So wurden am Internationalen Tag des Ehrenamtes zum Beispiel vier Frauen aus Glehn von der CDU zu Ehrenamtlerinnen 2023 benannt und gewürdigt: Rita Weppler und Gerda Schmitz als „Kümmerinnen“ für den Schlicher Kinderspielplatz, Martha Lipgens als stille Wächterin seit über 30 Jahren über Fußfälle in Feld und Flur und Annemarie Esser, die mit ihren 50 Helferinnen der Glehner Caritas, „Menschen in Not und Bedrängnis zur Seite steht“, so die CDU. Der Ortsverband in Glehn habe in den vergangenen 32 Jahren viele Ehrenamtler benannt, um ihnen Wertschätzung entgegenzubringen.