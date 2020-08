Am Mittelpunkt der Stadt Korschenbroich : CDU errichtet neues „Fünf-Sterne-Hotel“ für Insekten

Am Mittelpunkt der Stadt Korschenbroich

Beim Aufbau des Insektenhotels packten Hans-Jürgen Petrauschke (l.), Marc Venten (2.v.l.) und Hans-Willi Türks (vorne r.) tatkräftig mit an. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Korschenbroich Am Pescher Feld versammelte sich am Samstag die geballte lokale Parteiprominenz. Gemeinsam wollten Ansgar Heveling, Hans-Jürgen Petrauschke und Marc Venten ein Zeichen für den Naturschutz setzen.

Wen würden die Bienen in Korschenbroich wählen, wenn sie ein Stimmrecht hätten? Die Grünen? Oder vielleicht doch die CDU? Die errichtete am Samstagnachmittag neben der Sitzbank am geografischen Mittelpunkt der Stadt im Pescher Feld ein „Fertighaus“ von imposanter Größe. Mit dem Insektenhotel im XXL-Format wollen die Christdemokraten dem Insektensterben etwas entgegensetzen.