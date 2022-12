Gymnasium Korschenbroich Cambridge-Urkunden für 27 Schüler

Sechs Schülerinnen und Schüler schlossen die Prüfung mit dem Sprachniveau B2 ab, das die Fähigkeit der „selbstständigen Sprachverwendung“ bescheinigt. Wie Schulleiter Andreas Müller erklärt, gibt es in diesem Jahr in dem neuen Projektkurs unter Leitung von Englischlehrerin Marlies Thüer wieder 32 Schüler, die sich zur Prüfung anmelden möchten. Das GyKo bietet in Zukunft jedes Jahr einen Projektkurs an.