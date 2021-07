Alle zwei Wochen in Kleinenbroich : Café Edelweiss wieder am Start

Korschenbroich Zehn Ehrenamtler ermöglichen in Kleinenbroich die Kaffeerunde für Senioren. Nach langer Pause sind die Treffen jetzt wieder regelmäßig möglich.

Die Einsamkeit von Senioren in der Pandemie hatte sie zutiefst berührt: Als es im September vergangenen Jahres so aussah, als wären wieder mehr Öffnungen möglich, startete Martina Kaufmann einen Aufruf in den sozialen Medien. Ihre Idee: ein regelmäßiges Senioren-Café in Kleinenbroich zu veranstalten. Die Resonanz war da und bereits kurz darauf ging das frisch-getaufte Café Edelweiß an den Start – in den Räumen der „Aktion Freizeit Behinderter“ (AFB), für die Martina Kaufmann ehrenamtlich sehr engagiert ist.