Kultur in Glehn : Wie Opa Karl das Buretheater auf den Kopf stellt

Glehn Die neue Inszenierung „Opa – jeht et noch?“ kam beim Publikum spürbar gut an. Worum sich das humorvolle Verwirrspiel dreht und wo es Karten gibt.

„Do sinmerwier,“ begrüßte Spielleiterin und Regisseurin Martina Heuser vom „Glehner Buretheater“ im voll besetzten Frangensaal zu dem neuen Schwank „Opa – jeht et noch?“. So witzig, wie die 62-Jährige in ihrem Rollen–Outfit mit Lockenwicklern und Schürze vor dem Publikum stand und die Leute in bestem „Platt“ und entsprechender „Übersetzung“ begrüßte, flogen ihr und der neuen Inszenierung die Herzen nur so zu.