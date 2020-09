Wegen Corona-Pandemie : Glehner „Buretheater“ sagt die Spielzeit ab

Korschenbroich Bereits zum zweiten Mal muss das Stück „Dat is Fröllekskrom“ verschoben werden. Nachdem 2017 eine Krankheitswelle die Ursache war, ist es in diesem Jahr die Corona-Pandemie. Spielleiterin Martina Heuser hofft, dass es im Herbst 2021 weitergehen kann.

In dieser Spielsaison wird es keine lustigen „Buretheater“-Aufführungen in Glehner Mundart mehr geben. Ursprünglich geplant war der Schwank „Dat is Fröllekskrom“ (Das ist Frauensache), der schon 2017 wegen etlicher Krankheitsfälle im Team ausfallen musste. Die Fans vom „Glehner Buretheater“ werden diese Corona-bedingte Entscheidung sicherlich sehr bedauern, denn die Lustspiele und Schwänke waren immer so beliebt, dass sich die insgesamt etwa 5000 Zuschauer von Nah und Fern manchmal schon nachts anstellten, um Eintrittskarten für eine der insgesamt 24 Aufführungen zu ergattern.