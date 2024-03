Das Unternehmen B&T Solutions in Korschenbroich „Hidden Champion“ baut Fahrzeuge mit Sicherheitsaufgaben aus

Als „wahren hidden Champion“ bezeichnete der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling das Unternehmen B&T Solutions GmbH bei seinem Besuch in Glehn. Die 100-prozentige Tochter der MOSOLF Gruppe baut Einsatzfahrzeuge bundesweiter Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, sogenannte BOS, in den Werkshallen in Korschenbroich sowie an weiteren Standorten aus.