Serviceportal der Stadt Korschenbroich Stadt stellt auf bundeseinheitlichen Zugang zum Serviceportal um

Die Bürgerinnen und Bürger erhalten alle Bescheide und Nachrichten in Bezug auf den jeweiligen Online-Antrag in das elektronische Postfach des jeweiligen BundID-Kontos. Die Umstellungsarbeiten im Portal der Stadt Korschenbroich finden am Mittwoch, 5. Juni, statt. Aufgrund der Systemumstellung steht das Bürgerserviceportal in der Zeit von 7 bis 11 Uhr nicht zur Verfügung.