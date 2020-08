Engagement in Korschenbroicher : Bundesverdienstkreuz für Ehepaar Hoppe-Kresse

Engagement in Korschenbroicher

Korschenbroich/Grevenbroich Die beiden Korschenbroicher wurden für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. Sie setzen sich seit Jahrzehnten für Flüchtlinge ein und waren in der Friedens- und der Eine-Welt-Initiative aktiv.

Als zum Ende der Veranstaltung Martin Kresse selbst vor das Mikrofon trat, war seine Rührung zu hören. „Wir sind Jahrzehnte gegen den Strom geschwommen“, sagte er. Von der Staatsspitze für das Engagement für Minderheiten geehrt zu werden sei „einmalig für uns“. Am Ende verneigten sich Kresse und seine Frau Regina Hoppe-Kresse vor den geladenen Gästen. Darunter viele Weggefährten aus verschiedenen Initiativen. „Wir stehen nicht hier, weil wir etwas Besonderes vollbracht haben. Sondern weil ihr euch mit uns ins Zeug gelegt habt“, sagte er.

Regina Hoppe-Kresse und Martin Kresse erhielten für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement am Dienstag das Bundesverdienstkreuz am Bande. Viele Korschenbroicher machten sich mit dem Paar und ihrer Familie auf den Weg ins Kreishaus nach Grevenbroich, um der Verleihung beizuwohnen. Im Publikum saß manch Grüner und Ex-Grüner, manch Friedensbewegter neben Mitstreitern aus kirchlichen Zusammenhängen. So breit gefächert wie das Engagement des Ehepaars waren auch die Schwerpunkte der Gäste. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und die Erste stellvertretende Bürgermeisterin Monika Stevens hielten Grußworte. Karl-Heinz Göris sorgte auf Wunsch Kresses für die musikalische Begleitung der Verleihung.