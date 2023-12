Nach Adventskonzert vom Bundesschützen-Musikkorps Kleinenbroich „Wir sind sehr stolz, diesen Betrag weitergeben zu dürfen“

Bei der diesjährigen Weihnachtsfeier des Bundesschützen-Musikkorps Kleinenbroich fand die Spendenübergabe statt. „Wir sind sehr stolz, diesen Betrag weitergeben zu dürfen“, so Nicola Schäfer vom BSMK. Wie sie weiter mitteilt, spendeten die Konzertbesucher insgesamt 1290 Euro. Die eine Hälfte – also 645 Euro – geht an die Michael-Holm-Stiftung. Sie unterstützt Kinder im Rhein-Kreis Neuss, die sich in einer Notlage befinden. Sascha Heimanns, erster Vorsitzender des BSMK, überreichte die Spende an Michael Holm, Stifter und Vorstandsvorsitzender der gleichnamigen Stiftung. Die andere Hälfte der Einnahmen ist für Renovierungsarbeiten des Dionysiushauses Kleinenbroich bestimmt.