Kritik an Stadt Korschenbroich : BUND beklagt Gefahren beim Krötenschutz

Eine Kröte krabbelt über eine Landstraße. In diesem Jahr müssen die Tiere in Korschenbroich vielleicht auf die Hilfe des BUND verzichten. Foto: dpa/Patrick Pleul/dpa

Korschenbroich Die Naturschutzorganisation fordert Tempo-50-Zonen während ihres jährlichen Einsatzes.

Auch wenn es die Temperaturen derzeit nicht vermuten lassen. Noch ist tiefster Winter. Noch wird es ein bisschen dauern, bis die Amphibien in Korschen- broich aus ihrer Winterstarre erwachen, um sich auf Wanderschaft zu begeben. Doch der Frühling wird kommen und mit ihr die Zeit der Krötenwanderungen. Derzeit sieht es danach aus, als sollten die Tiere in Korschenbroich dabei auf sich alleine gestellt sein.

„Ohne Sicherheitsvorkehrungen sind wir nicht mehr gewillt, die Aktion durchzuführen“, sagt BUND-Sprecher Gerd Sack. Er fordert, dass die Bereiche der Amphibienschutzanlagen an der Kreisstraße 5 und der L 381 für die Dauer der Schutzeinsätze zur Tempo-50-Zone werden. Ansonsten seien die Helfer, die vor allem in der Dämmerung und abends aktiv sind, selbst zu gefährdet, um die Amphibien über die Straßen zu tragen.

Sack ist da anderer Meinung. Er fühlt sich im Recht. „In unserem Fall sind aufgrund der besonderen Umstände die von uns genannten Verkehrszeichen zwingend geboten, weil sie die allgemeinen Verkehrsvorschriften sinnvoll ergänzen“, schreibt er in einer Mail an die Korschenbroicher Stadtratsfraktionen. Hierin verweist er auch auf die Arbeiten an der Zeelink-Pipeline, für die sogar eine Tempo-30-Zone eingerichtet wurde. Im Gespräch mit unserer Redaktion nennt er auch den Tunnel an der Regentenstraße als entsprechendes Beispiel.