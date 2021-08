Vorschläge zum Trietbach in Korschenbroich : BUND fordert effektiven Gewässerschutz

Korschenbroich Aktuell erfolgt die Aufstellung eines Bewirtschaftungsplans durch das Land NRW. Der BUND hat deshalb jetzt eine Stellungnahme abgegeben.

Für den südlichen Teil des Trietbachs – Eintritt in das Hoppbruch bis Neusser Straße – fordert der BUND für das Gewässer und seine Auen den naturnahen ökologischen Zustand bis zum Jahr 2027. Der südliche Trietbach befinde sich teilweise in einem guten ökologischen Zustand, so der BUND. Der Aufwand, der zum Erreichen dieses Zustands für die gesamte Fließstrecke erforderlich ist, sei überschaubar. Der BUND selber sei an mehreren geplanten Renaturierungsprojekten beteiligt – darunter ein Projekt am Trietbach, das mit finanzieller Förderung durch die Bezirksregierung Düsseldorf begonnen wurde.