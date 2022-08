Auszeichnung der Bügerstiftung Korschenbroich : Bürgerstiftung ehrt die besten Schüler

Korschenbroich Sechs Schüler erhielten eine Urkunde und ein Preisgeld von der Bürgerstiftung Korschenbroich. Die ausgezeichneten Abiturienten haben große Pläne für ihre Zukunft.

Die Auszeichnung der Jahrgangsbesten sei ihm jedes Mal eine besondere Freude, betonte Fritz Otten vor der Urkundenübergabe. Der Vorsitzende des Kuratoriums der Bürgerstiftung versicherte, bei Begegnungen mit Schulleitern und Jahrgangssprechern immer aufs Neue von der Qualität der drei weiterführenden Schulen in Korschenbroich angetan zu sein. „Da steht keine Schule der anderen nach“, so Otten im Namen des Stiftungsrats. Die Jahrgangsbesten von Gymnasium, Haupt- und Realschule waren zur Übergabe von Urkunde und Preisgeld eingeladen zur 15. Stiftungsversammlung im Liedberger Landgasthaus.

Charlotte Sauer kam mit ihren Eltern. Sie habe sich sehr über die Einladung gefreut, versicherte die 17-Jährige. Mit dem Notendurchschnitt 1.0 und 870 von maximal 900 erreichbaren Punkten hat sie ein grandioses Abitur hingelegt. Die Zusage für ein Medizin-Studium in Aachen hat die Abiturientin bereits erhalten.

Weitere Händler in Korschenbroich gesucht

Weitere Händler in Korschenbroich gesucht : Kaffee und Schokolade aus fairem Handel im Café Brass

Top-Leistungen in Top-Atmosphäre

Leichtathletik : Top-Leistungen in Top-Atmosphäre

Sebastian von der Bank besucht jetzt das Franz-Meyers-Gymnasium in Mönchengladbach. „Abwarten und schauen, ob es klappt“, sagt er vorsichtig, doch mit zuversichtlichem Lächeln über die weitere Schullaufbahn. Anouk Heberlein plant schon weiter. Nach dem anvisierten Abitur an der Gesamtschule Kaarst-Büttgen möchte sie „gerne“ ein Studium mit Auslandsjahr beginnen. Dabei ist noch offen, ob sie sich Richtung Innenarchitektur oder Radiomoderation entscheiden wird.

Ihren Anteil vom Preisgeld will die Schülerin für den nun bald anstehenden Führerschein verwenden. Pauline Haas besucht nun das Neusser Quirinus Gymnasium. Sie werde sich wahrscheinlich für den Schwerpunkt Kunst entscheiden. Da sie sehr gerne zeichnet, schließt die Kleinenbroicherin eine Laufbahn als Künstlerin nicht aus. Shaline Kitschke peilt nach dem Abitur ein Lehramtsstudium an, hat sich aber noch nicht entschieden, welche Fächer sie später unterrichten möchte.

Mit der Note 1,2 ist Tomasz Cziudaj Jahrgangsbester der Hauptschule. Er besucht nun das Berufskolleg für Technik und Medien am Platz der Republik, um sein Abitur zu machen. „Ich will in Richtung Informatik gehen und das Fach vielleicht später auch studieren“, erzählt er von seinen Zukunftsplänen. Vorstands- und Stiftungsmitglieder der Bürgerstiftung FÜR Korschenbroich dürften über die Ambitionen der Geehrten erfreut sein. Denn die Auszeichnung soll Anerkennung und Ansporn zugleich sein. „Der Peis ist ein schönes Instrument, die Leistungen junger Leute zu honorieren“, sagt Vorstandsmitglied Rudolf Graaf. Er betont, dass die Bürgerstiftung das Leistungsprinzip und den sozialen Aspekt sehe.