Geschenk der Bürgerstiftung Korschenbroich : Ein Buchgeschenk für jeden Zweitklässler

KLEINENBROICH Die Bürgerstiftung der Stadt schenkt jedes Jahr den Grundschülern ein Buch. Warum das Projekt „4L“ heißt und welches Buch verteilt wird.

„Faustdicke Freunde“ heißt das von Katrin Wolff lustig bebilderte, 52 Seiten umfassende Buch der Autorin Marianne Loibl, das in den nächsten Tagen alle Zweitklässler der sieben Grundschulen in Korschenbroich erhalten. Es ist ein Geschenk von der Bürgerstiftung im Rahmen des Buch-Projektes „Lesen lernen – Leben lernen“ (kurz: 4L).

Betreut wird dieses Projekt von Peter Baumeister, Vize-Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung, gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Goldmann. Sie starteten mit der Verteilung des Kinderbuches an die Schüler der Klasse 2a von der Gutenberg Grundschule . Daniela Krüll, stellvertretende Schulleiterin der Gutenberg-Grundschule und Klassenlehrerin, freute sich: „Wir haben jetzt in der Vorweihnachtszeit jede Woche Lesetag – das Buch bietet sich hervorragend an.“

Insbesondere die Bilder sprachen die Kinder direkt an. Isabell (8) und Levi (7) fanden die Illustrationen auf den Seiten acht und neun sehr lustig und Leon vor allem Seite zwölf. Deutschlehrein Rabija Dedic bestätigt: „Die Illustrationen sind für jüngere Kinder das, was zuerst ins Auge fällt – erst danach wird auch der Text ansprechend.“ Baumeister freute sich über die Reaktion der Grundschüler: „Ich finde es wichtig, dass die Kinder Freude am Lesen bekommen und im nächsten Schritt Leben lernen.“ In einem Punkt waren sich Baumeister und Goldmann besonders einig: „Es ist toll, wenn wir so den Kontakt zu den Grundschulen halten und erfahren, was vonnöten ist und wo wir uns als Bürgerstiftung engagieren können.“