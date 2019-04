Aktion in Kleinenbroich : Bürgerstiftung spendiert Gießkannenstationen für Friedhof

Die Bürgerstiftung Korschenbroich baute Stationen für Gießkannen auf dem Friedhof Kleinenbroich: v.l. Tillmann Herriger, Marc Heimes, Thomas Lange, Rudolf Graaff, Thomas Goldmann und Marc Venten. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Kleinenbroich Die Bürgerstiftung fertigte in Eigenregie Stationen für Gießkannen. Fast gesamte Vorstand und Stiftungsrat war in Kleinenbroich im Einsatz. Wird das Angebot gut angenommen, könnte es auf weitere Friedhöfe in der Stadt ausgebaut werden.

Üblicherweise arbeitet Tilmann Herriger bevorzugt am Schreibtisch. Auf dem Kleinenbroicher Friedhof aber mischte der Notar unterstützt von Thomas Lange Beton an. Damit bereiteten die beiden Mitglieder aus dem Stiftungsrat der Bürgerstiftung für Korschenbroich das sichere Fundament für Gießkannenstationen vor. Die sind nun an den neun Wasserstellen für jedermann zugänglich.

Der körperliche Einsatz hatte seinen Grund: Zur jüngsten Aktion stellte die Bürgerstiftung nicht nur das benötigte Kapital, Vorstand und Stiftungsrat erledigten in fast kompletter Besetzung die anfallenden Arbeiten in Eigenregie. Praktischerweise stellte Vorstandsvorsitzender Thomas Goldmann als Bauunternehmer das benötigte Baufahrzeug sowie Gerät zur Verfügung und garantierte fachliche Kompetenz.

Die Stationen sind aus Anrüchter Dolomit gearbeitet, links und rechts hängen an Edelstahlrohren Gießkannen in zwei Größen mit dem Logo der Bürgerstiftung. Bürgermeister Marc Venten war an der Errichtung der ersten Stele beteiligt. Die steht nun wie die übrigen acht sicher verankert. Die Bautrupps mit Hans-Dieter Schulz, Fritz Otten, Peter Baumeister, Marc Heimes, Rudolf Graaff, Goldmann, Herriger und Lange hatten unterstützt von den jungen Zustiftern Sebastian Goldmann und André Dyckers 60 Zentimeter tiefe Löcher ausgehoben, um die mit Edelstahlanker verlängerten Stelen einzubetonieren.