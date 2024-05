Pflanzaktion der Bürgerstiftung „Für Korschenbroich“ Neuer Baum zum Start des Schützenfestes in Kleinenbroich

Kleinenbroich · Rechtzeitig zum Beginn des Schützenfestes in Kleinenbroich wurde in dem Ortsteil ein neuer Baum gepflanzt. Die Sumpfeiche steht an einem besonderen Platz.

Ein neuer Baum von der Bürgerstiftung „Für Korschenbroich“ wurde vor Beginn des Schützenfestes gepflanzt. Foto: Lisa Heimanns

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach

Der Platz könnte nicht passender sein: Am Ehrenmal und damit an der Paradestraße hat die Bürgerstiftung „Für Korschenbroich“ gemeinsam mit der St. Sebastianus-Bruderschaft Kleinenbroich nun auch in Kleinenbroich einen Baum gepflanzt. Bei dem Baum handelt es sich um eine Sumpfeiche. Sie ist rechtzeitig zum Beginn des Schützenfestes in Kleinenbroich gepflanzt worden. Dabei waren Thomas Goldmann, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung „Für Korschenbroich“, der Vorsitzende der Sebastianus-Bruderschaft, Ralf Franken, Peter Fragen vom Vorstand der Bürgerstiftung und Marcel Heimanns, Präsident der Sebastianus-Bruderschaft. Die Bürgerstiftung hat sich zum Ziel gesetzt, in den Ortsteilen der Stadt solche Baumpflanzungen vorzunehmen. Dafür hatte sie von der Sparkassenstiftung Korschenbroich im September 2023 eine Spende erhalten. Präsident Marcel Heimanns dankte der Bürgerstiftung. Sie habe nicht nur für die Umsetzung gesorgt, sondern insbesondere dafür „diesen Ort lebendig für die Zukunft zu halten“.

