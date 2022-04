Geschenk der Bürgerstiftung Korschenbroich : Malheur zu Beginn des Stelen-Aufbaus auf Liedberger Friedhof

Liedberg Die Bürgerstiftung stellte nicht nur das Material zur Verfügung, ihre Mitglieder packten auch selbst mit an. Beim ersten Graben der sechs Löcher wurde eine Wasserleitung erwischt. Erst durch das Abdrehen der Hauptleitung stoppte die Fontäne.

Begonnen hatte die Aktion mit einem kleinen Malheur, zu dem sich Gärtnermeister Peter Fragen bekannte: Als er das erste der sechs Löcher an einer Stelle grub, die die Stadt vorgegeben hatte, erwischte er eine Wasserleitung. Die Fontäne endete, als die Hauptleitung abgedreht wurde. Rudolf Graaf und Tilman Herriger gehörten zu denen, die nicht jeden Tag mit Handwerkszeug umgehen. Der Dezernent und der frühere Notar fanden aber Gefallen an der körperlichen Arbeit an der frischen Luft.

Graaf hatte den Ehrgeiz, die Stiftungsembleme genau in der Mitte der Stelen anzubringen. Architekt Fritz Otten hielt den Zollstock parat, Graaf markierte mit dem Bleistift die Stelle. Maurermeister und Vorsitzender der Stiftung, Thomas Goldmann, mahnte, einen Stift mit feinerem Strich zu benutzen. Das Team nannte sich scherzhaft „Die glorreichen Sieben“. Der Älteste in der Runde war mit seinen 82 Jahren Hermann Buchkremer. „Ich bin einer der noch verbliebenen Gründungsstifter“, erklärte der rüstige Senior.

Der Vormittag hatte mit einer kurzen Andacht begonnen am Grab des Gründungsstifters Wilderich Graf von Spee-Mirbach. Maurermeister Sebastian Goldmann, der Sohn von Thomas Goldmann, langte beherzt zu, wenn es darum ging, die rund 35 Kilogramm schwere Stele anzuheben und in das Loch mit dem vorbereiteten Zement zu hieven. Die Stelen selbst sehen auf den ersten Blick so aus, als bestünden sie ebenfalls aus Zement. Sie wurden allerdings aus Anröchter Dolomitstein gefertigt, und zwar bei der Firma Ramrath in Glehn.