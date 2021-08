Projekt „Gardening4ju“ in Korschenbroich : Jung-Gärtner wollen vom Preisgeld vielleicht Hühner kaufen

Pesch Säen und nicht nur Gemüse, sondern auch ein Preisgeld ernten – das haben die jungen Macher des Projekts Gardening4ju in Korschenbroich geschafft.

Noch vor einer Woche hatte das „Gardening4ju“-Team dem Garten an der Kleinenbroicher Straße den vorläufig letzten Schliff gegeben. Und so leuchtete beim Empfang des Bürgerpreises das Gerätehaus in der hinteren Ecke in Schwedenrot. Der Weg übers Grundstück ist naturgerecht verlegt. Die im Frühjahr ausgesäte Wildblumenwiese rahmt schon seit einiger Zeit das Terrain ein, das im Frühjahr mit Kartoffeln und Gemüse bepflanzt werden soll.