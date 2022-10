Kampagne in Korschenbroich : Der Bürgermeister mit Papierflieger und Laptop auf Plakaten

KORSCHENBROICH „Klimaschutz konkret“ lautet die neue Plakatkampagne der Verwaltung. Acht Beispiele gibt es. So ist der Leiter der Feuerwehr mit einer gemalten Sonnen-Steckdose zu sehen und der stellvertretende Leiter der Gebäudewirtschaft mit einer Schwimmnudel. Was es mit der Kampagne auf sich hat.

Ein Blatt Papier als Flieger in der einen Hand, in der anderen ein Laptop – so ist Bürgermeister Marc Venten aktuell auf einigen Plakaten in der Stadt zu sehen. „Mehr digital arbeiten, weniger Papier verbrauchen“, heißt es dazu. Die Statements sind Teil der neuen Plakatkampagne der Stadt unter dem Motto „Klimaschutz konkret“.

Anhand von acht Beispielen werden auf Plakaten und in kurzen Filmen von Kinderreporter-Teams Projekte gezeigt, die – so die Verwaltung – „bereits erfolgreich laufen und gerne nachgeahmt werden können“. Die ersten vier Motive sind schon im Stadtgebiet zu sehen. So wie jene mit dem Bürgermeister. „In unserer Stadtverwaltung, im Rat, in Ausschüssen und zunehmend auch in Korschenbroicher Schulen wird digital gearbeitet“, heißt es im erläuternden Textteil dazu.