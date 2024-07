„Raderlebnistag Niederrhein“ in Korschenbroich 103 Fahrer am Start, Bürgermeister radelt voran

Premiere feierte der „Raderlebnistag Niederrhein“ am Sonntag. Nach 30 Jahren löste er den „Niederrheinischen Radwandertag“ ab. 103 Starterinnen und Starter nutzten die Meldestelle im Korschenbroicher Stadtgebiet, die dieses Mal vor der Sportanlage Am Hallenbad 66 in Kleinenbroich aufgebaut war. Allen voran Bürgermeister Marc Venten, der mit der ersten Gruppe pünktlich um 10 Uhr in die Pedale trat.