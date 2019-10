Kommunalwahl 2020 in Korschenbroich : Bürgermeister Marc Venten kandidiert erneut

Info

Biografie Marc Venten wurde am 27. Juli 1978 in Mönchengladbach geboren. Er ist in Korschenbroich aufgewachsen. Heute wohnt er mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern in Trietenbroich. Nach seinem Jura-Studium in Düsseldorf arbeitete er zunächst am dortigen Landgericht, später als Rechtsanwalt in Mönchengladbach und Korschenbroich. Im NSU-Prozess vertrat er einige der Nebenankläger.

Wahl 2015 Am 27. September 2015 wurde Venten in einer Stichwahl gegen Albert Richter (SPD) mit 62,73 Prozent der Stimmen zum Korschenbroicher Bürgermeister gewählt. Zwei Wochen zuvor hatte Venten noch mit 49,98 Prozent hauchdünn die damals erforderliche absolute Mehrheit verpasst.