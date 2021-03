Korschenbroich schafft neue Diensträder an : Bürgermeister und Stellvertreter fahren nun E-Bike

Korschenbroich Die Stadt hat für Marc Venten sowie Albert Richter und Hans-Willi-Türks die Räder bereits beschafft. Und die Korschenbroicher haben schon in der Vergangenheit bewiesen, dass sie gerne in die Pedale treten.

„Beim Klimaschutz sind wir alle gefragt und jede kleine Veränderung zählt“, sagt Venten. 2050 soll die Klimaneutralität erreicht sein, dazu würden nun viele Projekte angeschoben, zu denen auch alternative Verkehrskonzepte gehören. Jeder könne in großem und kleinem Rahmen Dinge verändern, so Venten. „Das gilt natürlich auch und gerade für den Bürgermeister.“ Ob es die Fahrt zum Rathaus, zum Ausschuss, zum Vereinsjubiläum oder zur Goldhochzeit ist – diese Wege werden geradelt, wann immer die Witterung, der Zeitplan und die Entfernung es zulassen. „Wir haben in unserem Amt eine Vorbildfunktion“, sagt auch Albert Richter. Und Hans-Willi Türks betont, dass das Radeln auch seiner Gesundheit zugute komme. „Innerorts ist man mit dem Rad sogar unkomplizierter und oft schneller unterwegs als mit dem Auto“, so seine Erfahrung.