Ärger um verkehrsberuhigte Zone in Korschenbroich Bürgerinitiative Mühlenweg fordert die Poller zurück

Sie sind wütend: Die Anwohner vom Mühlenweg, einer schmalen Anliegerstraße mit Tempo-30-Zone am Feldrand in Pesch. Unmittelbar angrenzend ist seit 2017 das Neubaugebiet Holzkamp-West in Kleinenbroich entstanden. Es ist ein 1,5 Hektar großes Areal mit verkehrsberuhigten Zonen, das eine zentrale Ausfahrt in Richtung K35n am Seniorenzentrum Haus Tabita hat. So war zumindest die Planung, weshalb die Verbindung zwischen dem Mühlenweg und der neuen Pfarrer-Fellner-Straße auch mit Pollern abgesperrt und nur für Fußgänger sowie Radfahrer nutzbar war.