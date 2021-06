Weitere Lockerungen in Korschenbroich : Bürgerhäuser sind wieder freigegeben

KORSCHENBROICH Weil im Rhein-Kreis Neuss die Inzidenzstufe I gilt, dürfen seit Freitag auch die Bürgerhäuser wieder genutzt werden. Versammlungen und Treffen von Vereinen und Veranstaltern sind wieder möglich.

Die Bürgerhäuser im Stadtgebiet können wieder genutzt werden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Darunter fallen die Alte Schule an der Steinstraße in Korschenbroich, der Sandbauernhof in Liedberg, das Alte Rathaus in Glehn, der Alte Bahnhof Kleinenbroich und der Kulturbahnhof Korschenbroich.