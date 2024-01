Geplanter Bau in Korschenbroich Bürgerbegehren gegen Flüchtlingsunterkunft laut Stadt unzulässig

Korschenbroich · Rund 15.000 Flyer gegen die Zentrale Unterbringungseinrichtung haben Helfer in der Stadt verteilt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass ein Bürgerbegehren offenbar gar nicht möglich ist. Was die Gründe dafür sind und was im Rat am Donnerstag zu erwarten ist.

24.01.2024 , 13:54 Uhr

Auf diesem Areal im Gewerbegebiet „Am Püllenweg“ ist die Zentrale Unterbringungseinrichtung geplant. Das Grundstück ist erst im November von zwei Käufern gemeinsam erworben worden. Foto: Bärbel Broer

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach