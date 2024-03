Politik in Korschenbroich Bürger fordern Verlegung von Bushaltestelle in Glehn

Ein Thema, das schon mehrfach in Ausschüssen behandelt wurde, stand nun bei der Sitzung des Hauptausschusses auf der Tagesordnung: eine Bushaltestelle an der Bachstraße in Glehn. Dieses Mal gab es einen Bürgerantrag von Anwohnern mit dem Ziel, die Verwaltung solle bei dem verpflichtenden barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen innerhalb der Stadt Korschenbroich diese Bushaltestelle um einige Meter verlegen. Allerdings beschäftigte sich der Hauptausschuss nicht mit dem Anliegen. Der Bürgerantrag wurde einstimmig und ohne Diskussion zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.