Straßenreinigungssatzung in Korschenbroich : Laub sammeln ist Pflicht

An zehn ausgewählten Stellen wurden Laub-Sammel-Behälter aufgestellt. Die Boxen dürfen nach Angaben der Stadt mit Straßenlaub von den Gehwegen oder Fahrbahnen befüllt werden. Zu dessen Beseitigung sind die anliegenden Bürger laut Straßenreinigungssatzung verpflichtet. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Kostenfrei können Bürger an mehreren Standorten in der Stadt Laub von städtischen Bäumen abgeben. Das teilt die Verwaltung mit. Was auf keinen Fall in die Boxen darf, und wie die Stadt in solchen Fällen reagieren würde.

Von Bärbel Broer

An mehreren Standorten in der Stadt können Bürger das Laub von städtischen Bäumen kostenfrei abgeben. Darauf weist die Verwaltung hin und erklärt weiter, dass privater Grünschnitt oder -abfall an diesen Stellen nicht entsorgt werden darf. Ebenso dürfen keine Plastiksäcke eingeworfen werden.

Inzwischen wurden im Stadtgebiet an zehn ausgewählten Stellen Laub-Sammel-Behälter aufgestellt. Die Boxen dürfen nach Angaben der Stadt mit Straßenlaub von den Gehwegen oder Fahrbahnen befüllt werden. Zu dessen Beseitigung seien die anliegenden Bürger laut Straßenreinigungssatzung verpflichtet. Die Boxen werden zweimal wöchentlich geleert. Werden die Laubboxen falsch befüllt, kündigt die Verwaltung eine sofortige Entfernung der Box am jeweiligen Standort an.