Korschenbroicher zur Abstimmung aufgerufen : Gardening4ju bald Klimaschutzheld?

Korschenbroich Jugendliche in Korschenbroich bauen regionale Produkte an. Bürger können für das Projekt Gardening4Ju abstimmen - es ist nämlich erneut nominiert.

Es hat bereits Preise abgeräumt, nun ist das Projekt Gardening4Ju, das aus der Jugendkonferenz Korschenbroich im Frühjahr 2021 entstanden ist, erneut nominiert. Die 20 Kids und Jugendlichen, die ein Grundstück nach ihren Ideen bewirtschaften, sind für den „Klimaschutzheld 2021“ der Westenergie nominiert. Das Besondere an diesem Preis: Über den Sieg entscheidet keine Jury, sondern ein Bürgervoting, an dem jeder bis zum 23. Februar teilnehmen kann.

Das Team um Jugendbotschaftschafterin Klara Kuchta ruft daher dazu auf, für das Projekt zu stimmen. Westenergie hatte bereits 2021 an 423 Initiativen den Klimaschutzpreis vergeben und sucht nun aus den ausgezeichneten Projekten den Klimaschutzheld. Aus allen Erstplatzierten der teilnehmenden Kommunen sind drei Projekte ausgewählt worden, die in ganz besonderer Weise ein Zeichen setzen. Die Abstimmung läuft auf der Social-Media-Plattform Instagram und das Korschenbroicher Projekt „Gardening4Ju“ ist neben Projekten aus Mülheim an der Ruhr und Hilchenbach nominiert.