Vogelstimmenwanderung in Glehn Den Stimmen von Buchfink und Grünspecht auf der Spur

In dem Moment taucht ein Buchfink auf. Vogelschützer Harry Pesch erklärt: „Buchfinken singen zehn Minuten vor dem Sonnenaufgang. Der Gartenrotschwanz ist bereits 90 Minuten vor Sonnenaufgang der erste Sänger, zehn Minuten später folgt der Hausrotschwanz. Dann schließen sich Singdrossel, Rotkehlchen, Amsel, Goldammer, Mönchsgrasmücke, Zaunkönig, Zilpzalp, Blaumeise, Kohlmeise, Fitis, Stieglitz und Grünfink an.“ Erst dann werde der Buchfink aktiv, so Pesch. „Buchfinken schmettern sogar so etwas wie einen Dialekt, denn in Bayern singen sie tatsächlich ein wenig anders.“