Philosophische Lesung beim Korschenbroicher Kultursalon : Neues zur Freundschaft von Hannah Arendt und Karl Jaspers

Korschenbroich Zwischen Hannah Arendt und Karl Jaspers muss eine besondere Freundschaft bestanden haben. Eindrücke darüber erhielten Besucher bei der Lesung von Ingeborg Gleichauf beim „Kultursalon".

Es muss eine besondere Verbundenheit bestanden haben zwischen der politischen Denkerin Hannah Arendt und ihrem einstigen Professor Karl Jaspers. Und dennoch sei die Beziehung zwischen den beiden herausragenden Persönlichkeiten der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts merkwürdig unerforscht, sagte die Schriftstellerin Ingeborg Gleichauf bei ihrer Lesung in der Reihe „Kultursalon“.

Die Philosophin und Autorin vermutet als Grund den scheinbaren Mangel der Bildmächtigkeit dieser Beziehung, die wegen Jaspers Lungenkrankheit eine reine Gesprächsfreundschaft gewesen sei. Auf Einladung von Kulturbüro und Freundeskreis für Kunst und Kultur las Gleichauf aus ihrem Buch „Hannah Arendt und Karl Jaspers“ und stellte ihre Sicht auf die „Geschichte einer einzigartigen Freundschaft“ vor, die mit Arendts Studium bei Jaspers 1926 begonnen habe. Mehr als 40 Jahre haben die beiden kontinuierlich Gespräche auf Augenhöhe geführt, die fruchtbar, sensibel, kontrovers, zuweilen streitbar und immer vertrauensvoll gewesen seien, so Gleichauf.

In der Betrachtung dieser Beziehung stelle sich die Frage neu nach dem, was Freundschaft sein könne. Daher habe sie sich der Beziehung über Themen und Fragen angenähert, die beide Persönlichkeiten bewegten, sagte Gleichauf. Für die Lesung wählte sie Buchpassagen von der Einleitung bis zum vorläufigen Fazit. „Das letzte Kapitel ist auch ein erstes Kapitel. Es könnte der Einstieg in eine ganz andere Form der Auseinandersetzung sein.“