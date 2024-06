Erftverband ergreift Maßnahmen in Korschnerbroich Grundwasserstände immer noch hoch

Infolge der außergewöhnlich hohen Grundwasserstände traten in vielen Niederungsgebieten, so auch in Teilen von Korschenbroich, „vernässungsbedingte“ Gebäudeschäden auf, wenn diese nicht ausreichend gegen drückendes Grundwasser abgedichtet seien, meldet der Verband. Auf Anfrage sagt ein Sprecher des Erftverbands: „Über genaue Schadenshöhen in den von Vernässungsschäden betroffenen Objekten in Korschenbroich liegen uns leider keine Informationen vor.“ Auch bei der Stadt Korschenbroich seien keine Schadensmeldungen eingegangen.