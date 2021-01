Brauchtum in Korschenbroich : Schützenkönig an Kirchen-Krippe

Schützenkönig an Kirchen-Krippe

Brauchtum in Korschenbroich

Der Schützenkönig an seinem neuen Bestimmungsort. Foto: Horst Thoren

Korschenbroich Trotz Corona konnten die Korschenbroicher Bruderschaften in kleinem Kreis zu ihrer traditionellen Aktion zusammenkommen. Die Figur wurde feierlich in der Pfarrkirche St. Andreas aufgestellt.

Es war eine ungewohnt kleine Schar von Schützen, die zur Einbringung des vierten Königs in die Pfarrkirche St. Andreas kam. Unter Corona-Bedingungen trugen die beiden Korschenbroicher Bruderschaftsmajestäten, Andreas Wegner und Jens Buschhüter, den Schützenkönig als vierten König an die Krippe.

Die Figur hatte seinerzeit Hermann-Josef Kronen geschnitzt und den Schützen geschenkt. Die traditionelle Einbringung des vierten Königs, jährlich wechselnd in den Kirchen von Pesch, Herrenshoff und Korschenbroich, ist öffentliches Glaubensbekenntnis der vier Schützenbruderschaften. In seiner Predigt betonte GdG-Leiter Pfarrer Marc Zimmermann den Vorbildcharakter der heiligen drei Könige. Der vierte König stehe für die Bereitschaft der Schützen, zu helfen und zu geben, sagte der Bruderschaftspräses.

Zum Sebastianustag, 20. Januar, entfällt in Korschenbroich die übliche Zusammenkunft der Sankt-Sebastianus-Bruderschaft. Allerdings wird um 9.30 Uhr ein Gottesdienst in St. Andreas gefeiert, der auch per Livestream übertragen wird.