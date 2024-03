Bruderschaft Steinforth-Rubbelrath Regimentsvergleichsschießen und Oktobergaudi 2024 geplant

Als neuer Programmpunkt wurde ein „Regimentsvergleichsschießen“ durch Oberst Ralf Humpesch angekündigt. Und da mit einem Lasergewehr geschossen wird, kann dies sogar während zweier Dämmerschoppen durchgeführt werden. Ohne jede Diskussion wurde die Kritik von Präsident Peter-Josef Schepers an der niedrigen Wahlbeteiligung Ende des letzten Jahres zum Thema „Mädchen und Frauen in der Bruderschaft“ zur Kenntnis genommen. Durch die ungewöhnlich niedrige Teilnehmerzahl war seinerzeit eine wichtige Satzungsänderung verhindert worden, die es in Steinforth-Rubbelrath Mädchen und Frauen ermöglicht hätte, Mitglied in der Bruderschaft zu werden.