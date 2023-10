Korschenbroich auf der Immobilienmesse Expo Real 2023 Marktlage spricht für Projekt Broich Business Park

Entstehen soll der Gewerbepark auf insgesamt 37.000 Quadratmeter Fläche, errichtet nach neuesten ökologischen und nachhaltigen Standards mit Gründächern, Solaranlagen, Abwasserrückgewinnung, fossilfreier Klimatisierung und Heizung. Frei- und Wasserflächen sollen das Arbeiten zusätzlich angenehm machen. „Und das in einer Lage, die in Korschenbroich 1A ist“, sagt der Bürgermeister. Die Autobahnen 44, 52 und 46 seien schnell zu erreichen, ebenso der Flughafen Düsseldorf. „Und die S-Bahn liegt quasi vor der Tür“, so Venten, der mit seinen Amtskollegen aus dem Rhein-Kreis und der Region am Gemeinschaftsstand „Standort Niederrhein“ auf der Expo Real auftritt. Für das Standkonzept und den Auftritt der Kommunen unter einem Dach findet er nur lobende Worte: „Der Auftritt hat sich mit den Jahren toll entwickelt und ist beständig gewachsen.“ Das sehe man auch dem vergrößerten Messestand an, der beständig gut frequentiert sei.