Kölner Kultband in Korschenbroich Brings rockt das Jubiläum des SV Glehn

Brings brauchte nicht lange, bis die Stimmung im Festzelt beim 100-jährigen Jubiläum des SV Glehn überkocht: Gleich beim ersten Lied „So lang mer noch am Lääve sin“ wurde von der ersten bis zur letzten Reihe und von der ersten bis zur letzten Sekunde des Songs mit gesungen, geschunkelt, getanzt und geklatscht. Brings hatte das Publikum schnell in der Hand. „Unfassbar, dass so ein kleines Dorf so einen Alarm machen kann und das ab der ersten Minute“, rief Sänger Peter Brings in die Menge.