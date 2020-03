Kleinenbroicherin Brigitte Findeisen erhält Bundesverdienstkreuz : Ehrenamtlerin in Vollzeit

Korschenbroich Die Kleinenbroicherin Brigitte Findeisen wurde für ihre Stiftungsarbeit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Mit Eintritt in den Ruhestand intensivierte Findeisen den ohnehin schon hohen Einsatz im Ehrenamt. Für das besondere Engagement erhielt sie nun das Bundesverdienstkreuz am Bande. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Urkunde unterzeichnet. „Es ist viel Arbeit, doch ich habe es immer gerne gemacht, und daran hat sich bis heute nichts geändert“, sagt die 74-jährige Kleinenbroicherin.

Mindestens 30 Stunden wöchentlich wendet Findeisen für die Stiftung auf, deren Wirken zum überwiegenden Teil zu Gunsten des kulturellen und wissenschaftlichen Lebens der Stadt Duisburg erfolgt. Sie baut Kontakte auf, intensiviert Beziehungen, ist regelmäßig Gast bei Musikaufführungen und Preisverleihungen. Zu ihren persönlichen Favoriten gehören die Intendanten der Deutschen Oper am Rhein und der Duisburger Philharmoniker. Findeisen sollte den Ort für die Verleihung bestimmen und wählte den Mercator-Saal des von ihr sehr geschätzten Kultur- und Stadthistorischen Museums in Duisburg. Oberbürgermeister Sören Link übernahm die Würdigung.

So könnte Klimawandelvorsorge in Korschenbroich aussehen

Vortrag im Umweltausschuss : So könnte Klimawandelvorsorge in Korschenbroich aussehen

Aus der Heimatstadt reisten Bürgermeister Marc Venten und dessen Vorgänger Heinz-Josef Dick an. Die Geehrte freut sich über Ventens handschriftliche Gratulation im neuen Bildband von Korschenbroich. Während der Feierstunde sang auf ihre Bitte hin der Bergmannschor „Rheinklänge“ das Bergmannslied. „Ich habe ein Herz aus Kohle und Stahl“, beschreibt Findeisen ihre enge Beziehung zum Ruhrgebiet. Diese hat sich erhalten, wenngleich die 74-Jährige seit etwa 40 Jahre in Kleinenbroich wohnt. Die Mutter einer 54-jährigen Tochter besuchte in Duisburg das St. Hildgardis-Gymnasium. In der Liebe zu Duisburg hat sie die „Schimanski-Tatorte“ mit dem negativen Blick auf die Stadt nie gemocht.